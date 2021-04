Queda de 10 metros deixa turista em estado grave

Ficou gravemente ferido o turista com cerca de 60 anos que esta tarde caiu de uma altura estimada em cerca de dez metros, quando fazia percurso pedonal sobranceiro ao Parque Empresarial de São Vicente, no Sítio das Ginjas.

O alerta soou cerca das 15h30, tendo os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz (BVSVPM) empenhado para o local uma ambulância e a equipa de resgate em montanha, num total de nove operacionais, ao mesmo tempo que o Serviço Regional de Protecção Civil encaminhava para São Vicente a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Com ferimentos graves a vítima manteve-se inconsciente enquanto era socorrida pela equipa pré-hopsitalar dos BVSVPM e pela EMIR, tendo prontamente sido transportada de urgência para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com prognóstico reservado.