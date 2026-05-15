Morita despede-se do Sporting e promete nunca jogar por outro clube em Portugal

O futebolista japonês Hidemasa Morita despediu-se hoje do Sporting, numa mensagem publicada nas redes sociais, onde recordou os quatro anos no clube lisboeta e garantiu que nunca representará outro clube em Portugal.

"Ainda hoje me lembro perfeitamente da emoção que senti quando, há quatro anos, recebi a proposta deste clube gigantesco. Cheguei com a ambição de me entregar totalmente a este símbolo e de conquistar algo grandioso", escreveu, antes de destacar que o Sporting lhe deu "um palco de sonho" numa fase inicial da carreira.

O internacional nipónico, de 31 anos, sublinhou o impacto pessoal e profissional da passagem pelo Sporting, descrevendo-a como "vida" e não apenas futebol.

"Foi a minha vida. E esse ciclo chega agora ao fim dentro de apenas 10 dias", salientou.

O médio agradeceu à família e aos adeptos, garantindo que sempre lutou "com tudo" pelo símbolo 'leonino'.

O japonês destacou o ambiente vivido no Estádio José Alvalade, em Lisboa, como "verdadeiramente único", deixando uma promessa: "Jamais vestirei a camisola de outro clube em Portugal".

Contratado ao Santa Clara em 2022 por cerca de três milhões de euros, Morita somou 11 golos e 16 assistências em quatro épocas no Sporting, registando esta temporada o maior número de jogos da carreira (48).

Com 31 anos, Morita foi internacional no Mundial2022, mas ficará fora do Mundial2026, por opção.

Morita participou no Mundial2022, tendo sido titular em três dos quatro jogos disputados pelo Japão, que foi eliminado pela Croácia nos oitavos de final, no desempate por grandes penalidades.

O médio 'leonino', que tem 41 internacionalizações e seis golos marcados pelo Japão, representou o país pela última vez em março de 2025, na vitória por 2-0 sobre o Bahrain (que permitiu à seleção nipónica tornar-se a primeira a apurar-se para a fase final), mas falhou os derradeiros jogos de apuramento.