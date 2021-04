Os destaques da imprensa nacional

Conheça os destaques da revista de imprensa nacional alusiva a esta sexta-feira, dia 23 de Abril de 2021.

Correio da Manhã

- "Sobrinha de Sócrates reclama herança: Avó entregou a político 555 mil euros e esqueceu neta órfã"

- "Portimonense-Benfica (1-5): Águia viva: Mão cheia de golos"

- "FC Porto-V. Guimarães (1-0): Dragão a quatro: Leão pressionado"

- "Vacina a partir dos 16 anos para doentes de risco"

- "Disparam denúncias de assédio sexual nas televisões"

- "Prescrição salva mansão de Cristiano Ronaldo no Gerês"

- "Bruxelas atrasa Plano: TAP perde mais de 1,2 mil milhões de euros num ano"

- "Diz auditoria de tribunal: Combate a incêndios sem controlo de custos"

NOVO

- "Plano de fuga: António Costa quer assumir um cargo europeu e prepara saída à Durão Barroso"

- "Justiça argentina pede extradição do presidente do Novo Banco"

- "Entrevista: João Cotrim de Figueiredo: 'Não acredito que esta legislatura chegue ao fim'"

- "Familiares empatam reedição da obra esgotada de Zeca Afonso"

Expresso

- "Só 10% acreditam viver em plena democracia"

- "Restrições aos fins de semana podem acabar no início de maio"

- "Migrantes hostilizados devido à covid"

- "A ideia de uma superliga de futebol não morreu"

- "Leão teme novas alianças da oposição"

- "Sines recebe centro de dados num investimento de 3,5 mil milhões"

- "A ecologista que pode substituir Merkel"

- "Óscares, as apostas para um ano atípico"

- "Madeira: Governante ocultou empréstimo"

- "Entrega do Prémio Pessoa"

- "Oposição une-se pelos professores"

- "Derrapagem na Defesa é secreta"

- "Portugal atingiu 10 milhões de testes"

Público

- "Reitores exigem vacinação no superior e professores ameaçam não dar aulas"

- "Desfile do 25 de Abril em risco. 'Está tudo em aberto', avisa Vasco Lourenço"

- "Ocultação de riqueza: PS faz proposta que Governo não quis incluir no pacote anticorrupção"

- "Teletrabalho: Bancários negoceiam 67 euros por mês em despesas"

- "'Post-mortem': Marcelo veta inseminação por causa de heranças"

- "Cimeira: Joe Biden ambicioso na luta contra as alterações climáticas"

- Ípsilon: O Carnaval ofereceu uma praça à cidade"

Jornal de Notícias

- "Autoridades capturaram 263 criminosos violentos escondidos em Portugal"

- "Governo pretende aumentar salário mínimo em 40 euros"

- "FC Porto 1-0 V. Guimarães: Pressão alta sobre o líder"

- "Portimonense 1-5 Benfica: Do susto à goleada com assinatura de Seferovic"

- "Gerês: Há mais 13 arguidos por construções à margem da lei"

- "Triplicou o número de entidades autorizadas a usar recortes de jornais"

- "Incêndios: Tribunal de Contas quer Kamov avariados geridos pela Força Aérea"

- "TAP: Prejuízos multiplicaram-se por 13 apesar dos despedimentos"

- "Porto: Novas portagens na A28 e na A3 para retirar dois mil pesados por dia da VCI"

- "Covid: Recomendação europeia de alívio do uso de máscara gera controvérsia"

Diário de Notícias

- "Graça Fonseca: 'Mais nenhum setor teve apoios cumuláveis. Se chegaram a todos? Não'.

- "Bastonário dos Médicos: 'se seguirmos o plano de vacinação à risca teremos imunidade de grupo no final de junho'"

- "Líderes mundiais: Uma cimeira para provar que salvar o clima é mais do que abraçar coelhinhos"

- "Tribunal de Contas: Combate aos incêndios melhorou, mas o Governo falhou medidas"

- "Público e privado: Costa quer aumento de 40 euros no salário mínimo em 2022"

- "Futebol: Clubes da I Liga geraram receitas de 734 milhões e pagaram 335 a jogadores e treinadores"

- "National Geographic: Português vai explorar tesouro da biodiversidade em Angola"

Inevitável

- "Entrevista a Florbela Costa, a engenheira portuguesa que pôs um helicóptero a voar em Marte: 'Por muito incrível que pareça muitos destes processos são manuais'"

- "'Prevenção e combate aos incêndios rurais está atrasada nalgumas vertentes importantes' [Tribunal de Contas]"

- "Ginásios de rua"

- "25 de Abril: Socialistas criticam exclusão da Iniciativa Liberal"

- "Inquérito ao NB: Cavaco responde à AR com 'Quinta-feira e outros dias'"

- "TAP: Companhia com prejuízo histórico em 2020"

Negócios

- "TAP tem de reduzir quadro para 6.600 trabalhadores"

- "Os netos dos capitães de Abril"

- "Altice entrega proposta para prolongar Siresp por 18 meses"

- "A inflação ainda não é uma ameaça para os mercados"

- "Leilão da Órbita só rendeu 170 mil euros"

- "Parlamento admite ajustes no alojamento local"

- "Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia; Mairead McGuinness, comissária europeia: 'Precisamos de grandes volumes de investimento no pós-pandemia'"

- "João Luís Barreto Guimarães: Entrevista ao médico poeta que vai dar aulas de poesia aos estudantes de Medicina"

- "Sondagem: Maioria assume votar diferente nas autárquicas"

- "Banco de Portugal: Economistas questionam saldo estrutural"

O Jornal Económico

- "Aviapartner e WFS na corrida para comprar a Groundforce"

- "Parvalorem ao abandono e 96% dos créditos em contencioso"

- "Setores que não encerraram queixam-se de falta de apoios"

- "Entrevista [Fernando Gomes, administrador da SAD do Porto]: 'Deveríamos conseguir baixar custos salariais em cerca de 15 milhões'"

- "Partidos unem-se para criminalizar o enriquecimento ilícito"

- "Setor financeiro: Governo atrasa nomeações nos supervisores e no 'board' da CGD"

- "Entrevista: 'Temos de pôr dinheiro no bolso das pessoas', diz César das Neves"

- "Investir na Madeira: 'Muito vai nascer após a pandemia', diz secretário regional da Economia"

- "Estados Unidos: Reversão das políticas de Trump marca 100 primeiros dias da presidência Biden"

- "Banca 'online' e 'trading': 'O novo plano da Caixa Geral de Depósitos terá uma forte tónica na inclusão digital' [Maria João carioca, vogal da administração e da comissão executiva da CGD"

- "Análise: Preços da habitação são 'incomportáveis' para as famílias portuguesas"

O Jogo

- "FC Porto-V. Guimarães (1-0): Marega põe leão na mira: Um golo do maliano deixa liderança a quatro pontos de distância"

- "Sérgio: 'Título? Continuamos a acreditar que é possível'"

- "Portimonense-Benfica (1-5): Águia passa de 8 a 80"

- "Sporting: Coates é o central goleador do século"

- "Braga: Tiago Esgaio certo em 2021/22"

- "Euro'2020: Ingleses podem ter mais jogos"

Record

- "Portimonense-Benfica (1-5): Arrasador: Águia reage com uma das melhores exibições da época"

- "FC Porto-V. Guimarães (1-0): Dragão aperta: Golo de Marega bastou para encurtar distância do líder"

- "Sporting: Pacto no balneário: Até ao fim"

- "Entrevista: Miguel Maia faz hoje 50 anos: 'Presidente do Sporting? Se o clube precisar...'"

A Bola

- "Portimonense-Benfica (1-5): Seferofixe: Goleada no Algarve com novo bis do suíço"

- "FC Porto-V. Guimarães (1-0): Mais perto do topo"

- "Sporting: Claudinho na lista de reforços"