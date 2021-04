Imagens mostram 'SketchTour - Portugal Reload' na Quinta das Cruzes

A 'SketchTour - Portugal Reload' (evento que une narrativas de escritores nacionais e desenhos de sketchers, nacionais e internacionais) passou, esta sexta-feira, pelo Museu Quinta das Cruzes, no Funchal.

O evento contou com a participação do sketcher anfitrião Luís Araújo, da sketcher francesa Charline Moreau e da escritora Marcela Costa.

Esta iniciativa dos “Urban Sketchers” e do Turismo de Portugal (que conta com o apoio da Associação de Promoção da Madeira nesta deslocação à Região) começou em 2017 com um desafio aos artistas de todo o mundo para que visitassem as diversas regiões do país e as retratassem.

Percorra a galeria para ver algumas das representações da Madeira.