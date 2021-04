'SketchTour - Portugal Reload' passa pela Quinta das Cruzes

A 'SketchTour - Portugal Reload' (evento que une narrativas de escritores nacionais e desenhos de sketchers, nacionais e internacionais) regressa este ano com percursos que atravessam cenários e paisagens diversas do território continental e regiões autónomas. Desta feita, o projecto chega, amanhã (dia 23 de Abril), ao Museu Quinta da Cruzes, no Funchal.

Os participantes no evento são o sketcher anfitrião Luís Araújo, a sketcher francesa Charline Moreau e a escritora Marcela Costa.

Esta iniciativa dos “Urban Sketchers” e do Turismo de Portugal, que conta com o apoio da Associação de Promoção da Madeira nesta deslocação à Região, contará também com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, pelas 9h30.