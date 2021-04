"Programa extremamente ambicioso", diz Pedro Calado sobre Plano de Recuperação e Resiliência

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresentou hoje a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência Madeira, no Salão Nobre do Governo Regional, dizendo que este é um "programa extremamente ambicioso, não só em termos regionais, mas também nacional".

Eis o investimento por concelho: 22 milhões de euros para a Calheta, 67 milhões de euros para Câmara de Lobos, 193 milhões de euros para o Funchal, 35 milhões de euros para Machico, 15 milhões de euros para a Ponta do Sol, 32 milhões de euros para o Porto Moniz, 33 milhões de euros para o Porto Santo, 41 milhões de euros para a Ribeira Brava; 100 milhões de euros para Santa Cruz, 12 milhões de euros para Santana e 12 milhões de euros para São Vicente.