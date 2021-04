Equipa de Pedro Calado à CMF fala em “espírito de missão”

Cristina Pedra, Bruno Pereira e Margarida Pocinho dizem estar de corpo e alma envolvidos na equipa e no projecto que Pedro Calado encabeça às eleições Autárquicas para a Câmara Municipal do Funchal. Já o PS-M diz que a lista do PSD/CDS à autarquia do Funchal é sinónimo de “dívida histórica”.

É este o assunto que faz manchete na edição desta segunda-feira, 12 de Abril, do seu vespertino MAIS DIÁRIO.

Há ainda muitas outras notícias para ler no seu vespertino de hoje, ao longo de 16 páginas.

Pais e alunos aliviados pelo regresso à escola

8.700 estudantes do 3.º Ciclo voltaram hoje ao regime de aulas presenciais. Apesar do receio da da covid-19, a grande maioria está satisfeita pelo retorno, fazendo duras críticas ao ensino à distância.

Mais um madeirense morreu na Venezuela

A falta de condições hospitalares nesta crise pandémica está a causar enorme apreensão junto da comunidade.

Emigrantes satisfeitos no Reino Unido

Emigrantes dizem-se satisfeitos no 1.º dia de desconfinamento no Reino Unido.

Observatório covid-19 com boas notícias

A Madeira está há 15 dias sem óbitos por covid-19. Esta é uma das conclusões da rubrica de hoje.

Isto e muito mais conteúdos poderá ler no MAIS DIÁRIO, desde as novidades das freguesias, passando pelos casos que marcam o dia até às sugestões de lazer para hoje.

Veja também os vídeos que acompanham várias notícias e que elevam o patamar da experiência de leitura do MAIS DIÁRIO.

Aceite o nosso convite: subscreva o MAIS DIÁRIO em mais.dnoticias.pt.

Tenha um resto de dia excelente e boas leituras!