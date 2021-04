Como “cada dia conta” e como tal “não há tempo a perder”, o presidente da Associação Nacional de Farmácias, Paulo Cleto Duarte, congratulou-se hoje com o envolvimento das farmácias comunitárias na Campanha de Testagem Massiva à População.

Por ocasião da cerimónia de celebração do protocolo entre o IASAÚDE e as 26 farmácias aderentes – das 65 existentes na RAM -, Paulo Cleto manifestou satisfação e mesmo orgulho que as farmácias sejam chamadas a “massificar esta massificação de testagem”.

Aproveitou para registar e elogiar a aposta na vacinação onde “mais uma vez a RAM tem funcionado de forma exemplar”. No que â testagem diz respeito através desta aquisição de serviços nas farmácias com a disponibilização de testes rápidos de antigénio, através de contrato superior a 3 milhões de euros e a vigorar até 31 de Dezembro de 2021, prevendo a realização até 200 mil testes a residentes, sendo que o valor unitário de cada teste é de 15 euros, em noma das farmácias expressou orgulho “por poder contribuir e fazer parte da solução”.