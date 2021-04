"Desta vez não me pronuncio"

Desta vez uma só frase: “Não me pronuncio”. Foram estas três palavras de Sara Madalena quando convidada a comentar a notícia do semanário Expresso no qual o líder do CDS/PP e secretário regional da Economia, Rui Barreto, é visado por não ter declarado o empréstimo realizado por César do Paço, a título individual, em vésperas de campanha eleitoral para as Regionais de 2019 - período em que apresentava graves dificuldades financeiras.

A trabalhar na zona Oeste, onde tem um escritório de advocacia, a presidente da Concelhia da Ponta do Sol, que tem apontado muitas críticas a Barreto, preferiu, esta manhã, não lançar mais 'achas para a fogueira’, resguardando-se em tecer quaisquer comentários.

Uma postura que contraria aquela que tem sido a sua atitude (ver aqui), nomeadamente nas últimas semanas manifestando um discurso muito corrosivo e até mostrando a sua disponibilidade para se candidatar à liderança do Partido.

De acordo com a jornal continental as alterações feitas à chamada lei da transparência obrigam, entre outras coisas, ao registo de todos os empréstimos (passivo) concedidos por “quaisquer pessoas singulares ou colectivas”. Crime prevê, no limite, perda de mandato, demissão ou destituição judicial.