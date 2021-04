Alvinegros são cada vez mais últimos

O Nacional perdeu esta tarde em Tondela, por 2-1 em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS, e continuam no fundo da tabela classificativa.

Numa partida onde vencer era primordial e ‘quase’ decisivo, na luta ‘desesperada’ pela manutenção na I Liga, os alvinegros até estiveram em vantagem na partida, com o golo de João Camacho à passagem do minuto 14. Contudo quatro minutos volvidos a formação da casa chegou ao empate por intermédio de Jhon Murillo, resultado que se registou até ao intervalo.

No segundo tempo a toado de jogo não se alterou muito, com as equipas a não serem muito ‘afoitas’ em termos ofensivos, mas o Tondela viria a conseguir a vantagem à passagem do minuto 60, por intermédio de ricardo Alves.

A partir daqui o Nacional foi obrigado a correr atrás do prejuízo, criou alguns bons lances de ataque, com o guarda-redes adversário, Trigueira, a estar em plano de destaque, mas a verdade é que voltou a pecar na finalização.

Na recta final o conjunto da casa ainda teve oportunidade de ampliar o resultado, aos 90+1, através de uma marcação de uma grande penalidade, que Rafael Barbosa falhou, por duas vezes, uma vez que o árbitro Manuel Oliveira, mandou repetir o primeiro lance, e onde, em ambas as situações, o guarda-redes António Filipe defendeu.

Nota ainda, pela negativa para a expulsão do alvinegro Nuno Borges ao minuto 85, por entrada dura num adversário, e curiosamente cinco minutos depois de ter entrado em campo, ao substituir Azouni.

Com este desaire o Nacional continua no 18.º posto com 21 pontos, menos quatro que o Farense que está no lugar acima.