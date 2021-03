MadeiraShopping lança campanha de donativos ‘Ajudar não pode parar’

No âmbito do movimento ‘Consciência Somos Nós’, o MadeiraShopping acaba de lançar a campanha de donativos ‘Ajudar não pode parar’ com a Rede de Emergência Alimentar.

A iniciativa decorre até 17 de Março e está a desafiar todos os visitantes, lojistas, fornecedores e colaboradores do shopping para apoiar as famílias portuguesas, e assim responder aos pedidos de ajuda que têm crescido exponencialmente desde o início da pandemia.

A recolha de donativos está a ser feita através de caixas preparadas para a recolha de alimentos junto ao hipermercado e o MadeiraShopping vai duplicar os donativos angariados. As doações podem ser feitas de três formas: entrega no local (Shopping), website alimentestaideia.pt e pelo número MBWAY da Rede de Emergência Alimentar.

“As famílias da comunidade envolvente do MadeiraShopping estão a passar por muitas dificuldades. Queremos ser agentes de mudança e consciencializar as pessoas para esta realidade, envolvendo-os e desenvolvendo uma campanha no qual o MadeiraShopping também tenha um papel de intervenção. O contributo de todos é fundamental para ajudar os que mais precisam e que recorrem diariamente ao nosso parceiro Rede de Emergência Alimentar”, explica Alberto Pereira, director do MadeiraShopping.

Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome reforça que “60 mil pessoas com fome e 30 pedidos de ajuda por dia, são os algarismos perdidos que ficam à margem na quantidade de vítimas directas da pandemia pela qual passamos”, sendo necessário “despertar a atenção para estes números crescentes e impulsionar e inspirar as pessoas a ajudar quem mais necessita”.

Recorde-se que em Dezembro, o MadeiraShopping apoiou várias famílias da sua comunidade envolvente, através da doação de cabazes com bens alimentares para a Ceia de Natal em parceria com a Rede de Emergência Alimentar.

Iniciativa ‘Consciência Somos Nós’

A iniciativa “Consciência Somos Nós” é um movimento de todos os Centros geridos pela Sonae Sierra em Portugal, que pretende informar, sensibilizar e apoiar a comunidade nas áreas da Responsabilidade Social e da redução do impacto ambiental, nomeadamente no que diz respeito à indústria da moda e ao desperdício alimentar na restauração.

Com esta iniciativa, a Sonae Sierra estima impactar milhões de portugueses, através dos centros comerciais e das suas plataformas digitais, e pretende ainda juntar os seus lojistas, colaboradores e fornecedores, para implementar de forma progressiva e ao longo dos próximos anos, um conjunto de ações nestes pilares.