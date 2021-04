Trânsito sem constrangimentos neste início de semana

Bom dia.

A esta hora, quando os primeiros raios de sol começam a espreitar, o trânsito automóvel apresenta-se sem grandes constrangimentos, apesar de intensificar com o passar dos minutos e do início de mais um dia de trabalho e de aulas.

Os dois sentidos da via rápida que ligam, tanto do lado leste como do oeste, ao Funchal começam a verificar uma maior afluência de viaturas, mas sem que para tal signifique maiores dificuldades de circulação.

Os principais nós de acesso são, como habitualmente, as zonas de maior concentração e pára-arranca, nomeadamente para entrar na via rápida, seja vindos de Câmara de Lobos, seja de Santa Cruz.

Também há maiores dificuldades nos nós que, depois, são sujeitos ao controlo de tráfego por meio de semáforos, como é o caso do nó Pestana Júnior.

Se está a iniciar mais um dia de trabalho, saiba então que se mantiver uma condução segura e defensiva, moderando a velocidade e mantendo a distância de segurança para a viatura da frente, mais probabilidade terá de facilitar a circulação para que o trânsito continue sem constrangimentos.

Bom início de semana.