Reino Unido regista 38 mortes e um aumento na última semana

O Reino Unido registou 38 mortes nas últimas 24 horas, tendo invertido a tendência de descida das últimas semanas, de acordo com os dados publicados pelo Governo britânico.

Entre 08 e 14 de abril foram registadas 234 mortes, mais 9,3% do que nos sete dias anteriores. A média diária está agora nas 33 mortes.

O total oficial desde o início da pandemia passou assim para 127.161 óbitos confirmados.

Nas últimas 24 horas foram registados 2.491 novos casos de infeção, tendo o valor descido 11,5% entre 08 e 14 de abril face aos sete dias anteriores.

Na terça-feira foram vacinadas 388.808 pessoas, das quais 76.123 com uma primeira dose e 312.685 com a segunda dose de uma vacina contra a covid-19.

No total, 32.326.604 pessoas foram imunizadas com uma primeira dose, das quais 8.170.081 já receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.961.387 mortos no mundo, resultantes de mais de 137,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.931 pessoas dos 828.857 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.