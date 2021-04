Trânsito intensificado no último dia útil da semana

Bom dia.

Nesta sexta-feira, último dia útil de trabalho e de escola desta semana, saiba que para esta hora o trânsito começa a ficar mais intenso nas imediações do Funchal, tanto para quem vem de leste como para quem vem de oeste, numa manhã marcada por alguma chuva.

Efectivamente, a chuva miudinha que estava prevista para esta manhã nalguns pontos da ilha da Madeira, cai neste momento mas mais a norte a leste, como atestam as fotos da estrada. No Funchal, está tudo seco e com um dia que promete ser ensolarado, pelo menos nesta primeira parte da manhã.

Parte da Via rápida desde Machico até Santa Cruz apresenta-se com piso molhado e potencialmente escorregadio, cenário também possível de verificar nalgumas estradas regionais de Santana a Porto Moniz.

Assim sendo, conduza com precaução, respeite os limites de velocidade impostas em cada zona e também as distâncias de segurança para com o carro da frente.