Subfinanciamento da Universidade da Madeira ameaça comprometer crescimento da instituição

O Representante da República para a R.A.M., o Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, dia 22 de Abril, no Palácio de São Lourenço o novo Reitor da Universidade da Madeira (UMa), o professor Sívio Fernandes, em audiência de apresentação de cumprimentos.

No decurso do encontro, o Sívio Fernandes detalhou ao Representante da República as principais prioridades do seu mandato e as suas principais preocupações, sobretudo o facto da situação de subfinanciamento da Universidade da Madeira.

Se esta questão não for resolvida "através da via da majoração orçamental ou da revisão da Lei das Finanças Regionais", ameaça "comprometer a dinâmica de crescimento e internacionalização que a Instituição vem prosseguindo", afirmou o professor.

Como exemplos destes crescimento apontou: o alargamento da oferta de novos cursos (em especial na área da Medicina e do Turismo), à abertura do ensino Politécnico e a cooperação internacional, sobretudo no âmbito da Diáspora e da CPLP.

O Representante da República salientou junto do Reitor a sua p"ermanente disponibilidade para apoiar a UMa na concretização dos seus objectivos e da sua missão, fundamental para o futuro da Região".