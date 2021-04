Novo Reitor da Universidade da Madeira toma posse esta quarta-feira

O novo Reitor da Universidade da Madeira, José Sílvio Fernandes, toma posse amanhã, pelas 16 horas, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas

Devido às restrições actualmente em vigor, a cerimónia será transmitida por videoconferência, através do link https://www.uma.pt/live/reitoria, contando com a presença de algumas entidades. São elas: Presidente do Conselho Geral, actual Reitor, Reitor eleito, Representante da República, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente do Governo Regional, Professor Decano, em representação dos docentes, Administrador da Universidade da Madeira, em representação do pessoal não docente, e Presidente da Direcção da Associação Académica da Universidade da Madeira, em representação dos estudantes.