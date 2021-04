Empresário que financiou CDS-Madeira ameaça com tribunal para repor "verdade"

Após a SIC ter exposto ontem à noite os contornos do dinheiro depositado nas contas pessoais de cinco figuras, incluindo o líder Rui Barreto, gerando uma série de reacções e silêncios, eis que o actual financiador do Chega e empresário apontado por ter financiando os centristas madeirenses em 2019, já reagiu à polémica.

CDS reage a notícia da SIC sobre transferência de verbas O CDS Madeira acaba de reagir em comunicado à reportagem da SIC sobre a transferência de verbas de um financiador do Chega para algumas figuras do partido.

O empresário César do Paço garante que recorrerá “à justiça para reposição da verdade”. E faz outras considerações.

Paralelamente, o ex-líder regional do Chega, Miguel Tristão Teixeira, diz que o partido se tornou “igual aos outros ou pior.

