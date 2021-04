“As pessoas estão cada vez mais sensibilizadas" para o ambiente, diz Susana Prada

“As pessoas estão cada vez mais sensibilizadas e na realidade, o paradigma dos resíduos tem de ser diferente do que foi no passado. Actualmente pretende-se descartar cada vez menos, transformando os resíduos em recursos”, disse hoje Susana Prada, na Escola de Santo Amaro, na entrega simbólica dos ecopontos e respectivas placas informativas relativos ao Concurso 'Ecopontos com Atitude', que foi um dos 25 projectos vencedores do Orçamento Participativo da Região destinado a alunos de 1.º Ciclo.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas sublinhou o facto deste projecto ter sido eleito pelas pessoas, revelador da sensibilidade cada vez maior da população para as questões ambientais.

Nesta iniciativa esteve também o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.