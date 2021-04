Apoio a cada posto de trabalho sustentável pode chegar a 13.500 euros

A directora de serviços do Instituto de Emprego da Madeira, Marisa Nóbrega, destacou, esta manhã, no webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica", os apoios especiais que a Região atribui à criação de emprego nas áreas da economia verde, economia azul e economia circular, destacando duas medidas específicas.

Deste modo, o Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIIE), que é dirigido a pessoas desempregadas ou à procura do primeiro emprego, reserva um apoio financeiro para o arranque da actividade de cerca de 4.400 euros por cada posto de trabalho, com um limite de 4 postos de trabalho e com majorações para vários factores. A isto acresce um apoio complementar que vai até 6.500 euros por cada posto de trabalho criado, pelo que o apoio global chega a 10/11 mil euros por cada posto de trabalho (máximo de 4 postos de trabalho).

A segunda medida destacada foi o Programa de Incentivos à Contratação (PIC), dirigido às empresas. Neste caso, o apoio do IEM pode chegar até 13.500 euros por posto de trabalho. Segundo Marisa Nóbrega, estes programas estão disponíveis e “têm aparecido mais projectos baseados na economia azul, alguns na economia circular”.

A outro nível, a dirigente pública explicou que o inquérito feito a 48 empresas da economia azul, realizado pelo IEM em parceria com a Direcção Regional do Mar, no âmbito do programa Grow RUP, revelou necessidades de formação nas empresas mas também de formar formadores e entidades formadoras: “Se não existe formação específica é preciso que ela exista e que alguém vá transmitir esse conhecimento. Ao nível da capacitação das empresas, dos dirigentes e técnicos mas também de formadores e professores que possam transmitir esse conhecimento”.

O webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica" decorreu esta manhã na Gare Marítima da Pontinha e pode ser revisto nos sites do Diário e do Instituto de Emprego da Madeira.