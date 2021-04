A paragem/redução das actividades do tecido empresarial regional, com o consequente aumento do desemprego, tem levado o Governo Regional a apostar em novas áreas estratégicas.

O webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica", que acontece esta quarta-feira, entre as 10 horas e as 11h30, pretende abordar os novos empregos no âmbito da economia azul e a transição ecológica que terá necessariamente de fazer parte do desenvolvimento da Região.

A videoconferência desta quarta-feira pode ser acompanhada no dnoticias.pt, juntando Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Natacha Nogueira, da Direcção Regional do Mar e Marisa Nóbrega, do Instituto de Emprego na Madeira, numa conversa moderada por Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO, visando contribuir para essa aposta na formação, que se quer contínua e de forma a certificar novas competências. A secretária regional da Inclusão e Assuntos Socia, Augusta Aguiar, falará na sessão de abertura. A presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Vânia Jesus, intervirá no encerramento, numa altura em que a Região enfrenta um aumento do desemprego.

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, é um dos parceiros do projecto GROW RUP, um projecto Interreg Europe, com financiamento do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que apoia a criação e o crescimento de empresas inovadoras no âmbito da economia verde, azul e circular, com o objectivo de reduzir o desemprego de longa duração nas regiões ultraperiféricas da União Europeia. São também parceiros neste projecto outras quatro regiões, nomeadamente: as Ilhas Canárias, os Açores, Reunião e Martinica, num total de 5 das 9 regiões ultraperiféricas da Europa.