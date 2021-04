Lídia Ferreira eleita secretária regional do Sindicato dos Médicos da Madeira

Lídia Ferreira, especialista em Cirurgia Geral no Hospital Dr. Nélio Mendonça(HDNM), foi a escolhida para dirigir o novo Secretariado Regional do Sindicato dos Médicos da Madeira (SIM/Madeira), no triénio 2021-2024, na sequência das eleições finalizadas no passado dia 12 de Abril.

Hoje, dia 16, foi divulgada a composição do novo secretariado, que é então integrado pelos seguintes elementos:

Secretária regional do SIM/Madeira

Lídia Ferreira, (Cirurgia Geral, HDNM)

Delegados Regionais

Carmo Caldeira (Cirurgia Geral, HDNM)

Rita Rodrigues (Medicina Interna, HDNM)

Pedro Diogo Sousa (Medicina Física e de Reabilitação, HDNM)

António José Girão de Caires (Cirurgia Geral, HDNM)

Fátima Santos (Medicina Geral e Familiar, C. Saúde Câmara de Lobos)

Na nota remetida à imprensa, os representantes da classe dizem esperar "um triénio em que o SIM em conjunto com a comunicação social possa levar até aos madeirenses a realidade sobre aqueles que zelam pela saúde na região, sempre com um intuito construtivo pois saber é poder para mudar".