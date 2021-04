Artistas juntam-se ao "velório da Cultura" no Funchal

Os profissionais do trabalho da Cultura (actores, bailarinos, músicos, plásticos, cenógrafos, etc), juntaram-se, nesta quarta-feira de 21 Abril, em protesto, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, num gesto simbólico que acompanha a manifestação do movimento 'Vigília Cultura e Artes' a nível nacional.

Hoje, em Lisboa, foi colocado um caixão branco e uma coroa de flores, junto à Assembleia da República, para lembrar o abandono a que o sector foi deixado em tempos de pandemia.

No Funchal, esta vigília, em jeito de "velório", teve início pelas 08h30 e termina às 17 horas.

Reivindicam-se, entre outros aspectos, "apoios governamentais que ainda não caíram" e alterações nos limites de público (actualmente de cinco pessoas) nas plateias dos espectáculos culturais. Mas querem, sobretudo, "voltar a exercer a sua profissão com dignidade".