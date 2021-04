Sara Cerdas assume vice-presidência de Grupo de Interesse do Parlamento Europeu

Hoje, no Parlamento Europeu, um grupo de eurodeputados de diferentes grupos políticos reuniram-se e lançaram o Grupo de Interesse do Parlamento Europeu sobre Obesidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde, no qual Sara Cerdas assume a vice-presidência.

A eurodeputada do PS aponta que “a covid-19 ampliou uma necessidade clara e urgente de dar seguimento à priorização da obesidade como uma doença crónica pela União Europeu e de tomar ações para abordá-la como tal”.

“Sabemos que cerca de 60% dos europeus já vivem com pré-obesidade ou obesidade. Não podemos construir sistemas de saúde resilientes sem abordar adequadamente a obesidade como fazemos com outras doenças crónicas. É necessário consolidar a aposta na prevenção, no tratamento e nas intervenções a longo prazo e ao longo do curso de vida das populações. Os determinantes de saúde e a prevenção assumem, sem sombra de dúvidas, um papel fulcral no combate a esta doença, muitas vezes olhada com estigma”, disse.

Sara Cerdas considerou por isso que “é hora de agir” e que “a UE pode acrescentar valor ao trabalhar num quadro de planos nacionais para a obesidade", tal como foi feito para as outras doenças crónicas.

No seu entender, "o Parlamento Europeu, enquanto legislador, poderá fazê-lo através de directrizes que mapeiem os caminhos para uma visão holística desta doença", indo ao encontro das metas também estabelecidas no programa europeu para a saúde, o EU4Health, do qual a eurodeputada foi negociadora.

O Grupo de Interesse foi estabelecido com o objectivo de encontrar soluções políticas para remover as barreiras e contribuir para implementar o novo relatório da Comissão Europeia sobre prevenção primária da obesidade, publicado a 4 de Março de 2021, que categoriza a obesidade como uma doença crónica.