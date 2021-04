Gonçalo Gomes sagra-se vice-campeão nacional

O jovem madeirense Gonçalo Gomes sagrou-se há instantes vice-campeão nacional de ténis de mesa, ao perder na final diante de João Geraldo por 4-0.

Depois de no dia anterior ter carimbado o passaporte para o mapa final do Campeonato Nacional Individual de Seniores, o jovem atleta do CD 1.º de Maio teve uma excelente 'caminhada' até à grande final, onde acabou por perder para o internacional A, João Geraldo, que joga na formação francesa Les Loups D'Angers, por 4-0.

Sem dúvida uma excelente prestação para o jogador do escalão júnior, que para além da conquista da medalha de prata nesta competição, que teve lugar em Santa Maria da Feira, este ano tem-se mostrado em grande nível, nomeadamente nos Nacionais da I Divisão, ao serviço do CD 1.º de Maio.

Ainda nestes Campeonatos Individuais, destaque para o outro madeirense, Tiago Li, do CD São Roque que veio a atingir os oitavos-de-final da competição de singulares.