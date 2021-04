PSD assume que Centro de Investigação de Experimentação da Banana é uma excelente aposta

O Centro de Investigação de Experimentação da Banana, que conta com um investimento de 3 milhões de euros, é considerado pelo PSD como uma excelente aposta.

O PSD visitou, hoje, o espaço localizado no Lugar de Baixo, está a ser edificado num terreno com quase 14 mil metros quadrados e conta com apoios comunitários.

Gualberto Fernandes avançou que "trata-se de mais uma aposta no sector agrícola que tem por objectivo garantir e promover a pesquisa e experiências científicas, oferecer apoio técnico e formação contínua aos agricultores e produtores, bem como dar a conhecer a base cultural e histórica e as várias fases de produção, através de um núcleo museológico".

Adianta que, neste sentido, estão a ser criados departamentos de apoio ao produtor, de qualidade, onde os agricultores poderão receber essa formação, além das áreas de investigação e de zonas destinadas ao cultivo de parcelas de bananal e da construção de duas estufas.

O social-democrata referiu ainda que o núcleo museológico "será interactivo e vai permitir a todos os interessados acompanharem as diferentes fases de produção, numa lógica de valorização da história da Madeira, através de um circuito entre os bananais, devidamente enquadrado pela recuperação dos tradicionais muros em pedra e das veredas agrícolas, típico das paisagens da ilha nas áreas de cultivo da banana, que poderão ser contempladas por visitantes e residentes, mormente estudantes, no âmbito de protocolos que a GESBA pretende celebrar com as escolas da Região".

De acordo com o deputado será também implementado um método de mecanização nas parcelas cultivadas, por intermédio de um sistema de cabos aéreos, que ajudará superar as dificuldades da orografia e permitirá aos produtores poupar tempo e esforço humano no transporte da banana.