Sara Madruga da Costa ouviu preocupações e carências da PSP

A deputada Sara Madruga da Costa ouviu ontem, na Assembleia da República, a ASPP – Associação Sindical dos Profissionais de Polícia no Grupo de Trabalho que preside e que tem como objectivo avaliar as condições de trabalho das forças e dos serviços de segurança.

A deputada quis saber qual o ponto de vista e as expectativas da ASPP em relação a um conjunto de questões pendentes e que preocupam os agentes da PSP e que vão desde a necessidade do reforço do número de efectivos à restruturação e atualização das carreiras, à revisão dos suplementos remuneratórios e às deficientes instalações de muitas das esquadras no País.

Na oportunidade, Sara Madruga da Costa aproveitou para destacar o atraso do Governo da República na construção e remodelação das novas esquadras da PSP na Madeira e para manifestar a concordância do PSD com a necessidade de uma revisão urgente dos suplementos remuneratórios, onde se inclui o subsídio de risco e o subsídio de insularidade para todos os que desempenhem funções nas Regiões Autónomas.

Estas reivindicações são da mais inteira justiça e contam com o nosso apoio desde a primeira hora na Assembleia da República”. Sara Madruga da Costa

A social-democrata criticou, ainda, a portaria do Governo da República relativa ao subsídio de risco, pelo facto de a mesma contrariar aquela que foi a intenção da Assembleia da República ao excluir do âmbito da sua aplicação a maior parte dos agentes da PSP.