Sara Cerdas quer confiança no Turismo restaurada antes do Verão

Sara Cerdas, esta tarde, na Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, sensibilizou a Comissão Europeia para o estabelecimento de protocolos de higienização e segurança, "de forma coordenada e transversal aos diferentes Estados-Membros", para preparar a época estival e "restaurar a confiança dos cidadãos no sector", nomeadamente antes do Verão.

Na ocasião, a eurodeputada do PS apontou também algumas preocupações quanto aos efeitos que se fazem sentir no sector do Turismo, especialmente nas Regiões Ultraperiféricas.

A pandemia colocou o turismo da União Europeia sob uma pressão sem precedentes, e as empresas de turismo enfrentam e continuarão a enfrentar graves problemas de liquidez, principalmente nas regiões fortemente dependentes deste sector, como é o caso das Regiões Ultraperiféricas. A retoma tem de ser feita com foco nestas questões e virada para estas regiões mais afectadas, sem nunca descurar as condições sanitárias para garantir a segurança de todos

Antes de questionar sobre o que a Comissão está a desenvolver com vista ao estabelecimento de protocolos de higienização e segurança para garantir a retoma do turismo, a eurodeputada apontou o exemplo “pioneiro” de Portugal na implementação do 'Selo Clean & Safe', que distingue as actividades turísticas que asseguram o cumprimento dos requisitos de higiene e segurança, para prevenção e controlo do vírus e de outras eventuais infecções.

Em resposta aos eurodeputados da Comissão, a responsável pela Direção-Geral do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME (DG GROW) da Comissão Europeia, Kerstin Jorna, vincou a necessidade de "restaurar a confiança e definir regras comuns em matéria de saúde e segurança, como é o caso do sector da hotelaria".

Disse ainda que, neste momento, estão a trabalhar com o CEN - Comité Europeu de Normalização, para estabelecer um selo europeu para o Turismo, que prevê estar finalizado em Maio, mais ou menos em simultâneo com o Certificado Verde Digital.