Porto Moniz reúne Comissão Municipal de Protecção Civil

A Câmara Municipal de Porto Moniz reúne hoje, a título extraordinário, a Comissão Municipal de Protecção Civil.

"Estabelecer um ponto de situação actualizado sobre a propagação do vírus no concelho é o ponto único que consta na ordem de trabalhos daquela reunião, à semelhança do que tem acontecido desde que a pandemia começou a ser uma realidade no dia-a-dia da população", explica através de um comunicado de imprensa.

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, tem vindo a reunir com aquela comissão desde que que se verificou o primeiro caso positivo de covid-19 no concelho, e desde então todos os meses é efectuado um ponto de situação que reúne, no formato de videoconferência, as juntas de freguesia, autoridades de saúde e as forças de segurança do concelho.

Além da participação da direcção da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do porto Moniz, são convidados a participar nesta reunião extraordinária o director dos Centros de Saúde da Zona Oeste, a diretora do Lar de Idosos do Porto Moniz e os párocos das paróquias do município.

O autarca refere que “estas reuniões têm se revelado muito profícuas, pois além de servirem para que sejam sinalizadas situações que necessitam da acção da autarquia, e das autoridades de saúde ou segurança, serviram já também para coordenar esforços destas entidades na resolução de diversas situações relacionadas com os efeitos da pandemia no dia-a-dia dos munícipes".

É por isso que continuaremos a reunir todos os meses enquanto esta realidade fizer parte do nosso quotidiano”. Emanuel Câmara

A reunião decorrerá, pelas 15 horas, no formato de videoconferência.