Escola Francisco Franco quer formar gerações azuis

A Escola Secundária de Francisco Franco vai hastear, a 19 de Maio, a bandeira Escola Azul que distingue as escolas que procuram criar uma comunidade de Literacia do Oceano, trabalhando temas ligados ao mar.

Aproximar escolas, municípios, universidades e outras entidades com papel activo na educação marinha e formar gerações azuis responsáveis e participativas, capazes de exercer uma cidadania activa que contribua para a sustentabilidade do oceano, é um dos objectivos da Escola Azul, escreve o vice-presidente do Conselho Executivo da Francisco Franco em comunicado.

Promover aprendizagens fora do contexto de sala de aula, com aulas práticas no exterior, no mar, com desportos náuticos, limpezas de praia, apadrinhamento de praias, entre outras iniciativas que aliciam o gosto por aprender a aprender, aprender a ser, aprender a estar e aprender a fazer são algumas das actividades que os estudantes da Francisco Franco vão realizar nos próximos tempos neste âmbito.

Este programa educativo internacional do Ministério do Mar é desenvolvido pela Direcção-Geral de Política do Mar (DGPM), com a missão de promover a literacia do oceano na comunidade escolar e está a ser implementado na RAM desde 16 de Novembro de 2020, data em que a Direcção Regional do Mar assinou protocolo com a DGPM. O programa é coordenado e monitorizado por Sandra Brito.

Sob coordenação da professora Helena Camacho, a Francisco Franco é Escola Azul desde 15 de Fevereiro deste ano. O ‘logo’ identificador da escola [ver fotografia], é da autoria de Fabíola Góis, aluna do curso de Ciências e Tecnologias, do 11.º ano, turma 8.