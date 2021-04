CMF entrega apoio financeiro ao Teatro Experimental do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) celebrou, esta semana, com o TEF – Associação Teatro Experimental do Funchal, um protocolo de atribuição de apoios financeiros ao associativismo cultural e a actividades culturais de interesse municipal, no valor de 6 mil euros.

O apoio visa auxiliar a actividade do TEF, nomeadamente a realização do espectáculo de teatro inclusivo 'Memória'.

“São apoios atribuídos mediante candidaturas efectuadas pelos agentes e entidades culturais do concelho para a realização de projectos específicos, de acordo com um regulamento desenvolvido por este executivo camarário e que está em vigor há vários anos”, explica a autarquia em nota de imprensa.

No acto da assinatura estiveram presentes o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, o director do TEF, Eduardo Luíz, e Ester Vieira.

Na ocasião, Miguel Silva Gouveia realçou que “esta é mais uma forma de reiterar o compromisso deste executivo de apoiar as associações do nosso concelho e todos os seus profissionais, e de garantir, igualmente, que as produções culturais na nossa cidade continuam a ser uma realidade e a chegar a todos os funchalenses”.