Promenade da Praia Formosa alvo de nova intervenção de limpeza

A promenade que liga a Praia Formosa aos Socorridos, com mais de 2 quilómetros de passeio pedonal, foi alvo de nova intervenção de limpeza devido aos sucessivos episódios de agitação marítima.

Neste sentido, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento realizou, ao longo desta semana, diversos trabalhos de limpeza, nomeadamente a remoção dos inertes existentes ao longo do passeio marítimo, com o objectivo de "repor as normais condições de circulação", refere uma nota da secretaria regional de Esquipamentos e Infraestuturas remetida à imprensa.

De acordo com a mesma fonte, "estes trabalhos estão a ser realizados periodicamente para evitar a acumulação de materiais ao longo do passeio marítimo".

A presidente do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, salienta “a importância de manter o espaço nas melhores condições de limpeza e segurança, tendo em conta o número de utilizadores que frequentam diariamente a promenade”.

Por outro lado, recorda, “existe uma intervenção prevista no âmbito da Lei de Meios, mais abrangente, onde estão incluídas reparações ao longo de toda a promenade, nos corredores suspensos e ainda em termos de contenção da escarpa”.

A empreitada tem início previsto "ainda no decorrer deste ano".

Veja o antes da promenade Praia Formosa: