10% de profissionais da educação por vacinar

Na primeira página do seu DIÁRIO desta terça-feira pode ler que 10% de profissionais da educação estão por vacinar. Entre recusas e impossibilidade por doença ou isolamento profiláctico, professores e funcionários podem, se pretenderem, ser inoculados numa fase posterior.

Empresários da marina da calheta desesperados é outro tema em destaque. Indemnização compensatória por suspensão da actividade, motivada por intervenção de escarpa, em 2019, ainda não chegou a todos.

Ruben Abreu reconduzido na lista da ‘Confiança’. Vereador das Obras Públicas da Câmara do Funchal define lista de projectos que gostava de ver no terreno nos próximos quatro anos e lança críticas à gestão PSD.

Carências habitacionais vão cair 30% em 2026. ‘Bazuca’ europeia vai contribuir para o realojamento de mais de 1.100 famílias em novas habitações sociais, num montante que chega aos 128 milhões de euros

Director do SEF na Região sai seis meses após tomar posse.

