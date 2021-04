Nacional goleado nos Açores pelo Santa Clara

O CD Nacional somou esta tarde a sua segunda derrota, da ‘era’ Manuel Machado, desta feita nos Açores diante do Santa Clara, por 5-1.

Em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, os alvinegros, que contaram com a estreia do mais recente reforço, o guarda-redes António Filipe, começaram a partida da pior forma aos ver os açorianos a inaugurarem o marcador aos quatro minutos, por intermédio de Mikel Villaneuva e a garantir a vantagem ao minuto 35 num golo de Rui Costa, que veio mesmo a bisar na partida já no início da segunda parte (47 minutos).

A perder por 3-0, os madeirenses tentavam reduzir a vantagem e viriam a conseguir à passagem do minuto 67, pelo capitão Rui Correia. Contudo quase 10 minutos depois o Santa Clara aumentou a vantagem com golo de Carlos Júnior, fazendo o 4-1.

Brayan Riascos ainda reduziu ao minuto 80, mas o VAR viria a anular o golo por pertença fora de jogo do jogador nacionalista.

Já nos descontos (90+5) o árbitro, com ajuda do VAR, assinalou grande penalidade contra o Nacional, com Ukra a fazer o quinto para a formação açoriana orientada por Daniel Ramos.

Com este desaire o CD Nacional continua no fundo da tabela com 21 pontos, menos um que o Farense que está na 17.ª posição e menos três que o Marítimo.

De referir que os madeirenses já não vencem para a I Liga há oito jogos, e na próxima jornada voltam a jogar em casa diante do actual campeão nacional, o FC Porto.