Boa noite!

Os clubes madeirenses têm sete jogos para salvar a época. E os contribuintes que pagam caprichos sem retorno evidente outros tantos para exigir responsabilidades sem contemplações.

O que se passou ontem frente ao FC Porto prova o colapso total da política desportiva do Nacional, clube que denota ser hoje centro de emprego para dirigentes que poupam na qualidade do plantel para que nada lhes falte.

Um clube que contrata como reforços os autores dos erros clamorosos que ontem ditaram a nona derrota consecutiva no campeonato dificilmente é de primeira. Um clube que só joga menos mal frente aos três ‘grandes’ num campeonato com 18 equipas comete um erro de cálculo básico. Um clube que não tolera a contestação, nem a sugestão e ainda por cima instiga jogadores contra adeptos bateu no fundo em toda a linha.

Este clube, tal como o rival, recebe dinheiro público para promover a Madeira. Nas contas colectivas entram bem mais de 560 mil euros por ano, que patrocinam as tristes figuras que temos vindo a ver e, no caso verde-rubro, para ostentar a marca onde menos se vê, sobretudo nas equipas que entram em campo para sujar os calções.

Marítimo e Nacional não só estão obrigados a ganhar o que falta, como a justificar devidamente o investimento regional, já que se alguém descer pelos vistos não tem que devolver apoios por incumprimento e má gestão. É hora de cobrar.