Tomás Abreu chamado à selecção nacional

O andebolista madeirense Tomás Abreu, jovem que pertence aos quadros do FC Porto, mas que esta temporada representa o Póvoa Andebol Clube, está entres os convocados pela equipa técnica nacional das Selecções de Sub-19 para o estágio que irá decorrer na Maia de 26 de Abril a 1 de Maio.

Um estágio a que se junta igualmente os Sub-17.

Os trabalhos vão contar com nove sessões de treino, incluindo jogos de treino com algumas equipas que figuram no principal campeonato de Portugal, I Divisão.

Carlos Martingo convocou 32 atletas, dos escalões de Sub-19 e Sub-17, para a preparação do Campeonato da Europa de 2021, no qual Portugal já conhece os adversários do Grupo D: Croácia, França e Áustria.