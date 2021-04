Diferença abismal no Areeiro

Na descrição do Explicador da edição de hoje, sob o título ‘Choveu demais no Funchal e muito menos no Areeiro’, há imprecisão na descrição dos valores comparativos da precipitação registados no Areeiro, entre o 20 de Fevereiro de 2010 e o 27 de Março de 2021, tendo o extremo registado sábado no intervalo de 6 horas sido indicado como obtido em 1 horas.

O correcto é (…) no Areeiro a quantidade registada no último fim-de-semana (extremos de 49,6 mm/1h; 82,1 mm/6h; 159,1 mm/24h, ficou muito aquém dos valores astronómicos ali verificados no '20 de Fevereiro' (78,5 mm/1h; 271,1 mm/6h; 387,1 mm/17h).

No gráfico com o comparativo da precipitação os valores estão correctos.

Aos nossos leitores, pedimos desculpa pelo lapso.