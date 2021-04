Saiba onde vai estar o radar da PSP em Abril

A Polícia de Segurança já divulgou onde serão posicionados os radares neste mês de Abril.

Hoje, por exemplo, o radar está desde as 7 horas na via rápida, ao KM 6.0 Oeste-Este, na zona da Quinta Grande, em Câmara de Lobos.

No entanto, é preciso ter em conta que poderão ocorrer fiscalizações de controlo de velocidade não divulgadas.

Radares:

Dia 13 de Abril- 07h30 Rua de Santa Rita; VR1 (entre Kms 14.3 e 14.7) - viaduto da Quinta do Leme – Santo António e Rua do Campo do Marítimo - Funchal

Dia 13 de Abril- 14h30 VR1, Km 37.1 - Junto Túnel do Piquinho - Machico

Dia 19 de Abril- 14h00 VR1 , Km 33,6 - Santa Cruz

Dia 20 de Abril- 07h30 Av. Sá Carneiro; Rua da Ribeira João Gomes e VR1 (entre Kms 20.2 e 20.7) – viaduto junto ao Centro de Inspeções – Boa Nova - Funchal

Dia 22 de Abril- 14h00 Rua da Casa Branca; Av. Dom Teodoro de Faria e VR1 (entre Kms 11.3 e 12) – viaduto Sta. Rita - Funchal

Dia 23 de Abril- 08h00 ER 104 Rocha Alta e VE-4 - km 6.1 Serra D’Água - Ribeira Brava

Dia 26 de Abril-14h00 Caminho da Penteada; Av. da Madalena (troço a norte do nó da VR1) e Av. EUA - Funchal.