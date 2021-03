A queda de neve registada, esta madrugada, no Pico do Areeiro e Pico Ruivo levou ao encerramento, por uma questão de precaução, de algumas estradas de acesso a esse local.

Segundo confirmou ao DIÁRIO o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, estão encerradas as florestais da Eira do Serrado/Pico do Areeiro e do Pico das Pedras/Achada do Teixeira.