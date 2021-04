Açores registam cinco casos e 15 recuperações em São Miguel

Os Açores registaram cinco casos de covid-19 e 15 recuperações, todos na ilha de São Miguel, nas últimas 24 horas, em contexto de transmissão comunitária, segundo o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde.

Na sequência das 2.136 análises realizadas em laboratórios de referência da região e uma em laboratório privado, não convencionado, o concelho do Nordeste regista três dos novos casos, o da Lagoa um novo caso, em Santa Cruz, enquanto Ponta Delgada regista novo caso em São Roque.

Foram registadas 15 recuperações em São Miguel, estão internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

A região regista 115 casos ativos, sendo 114 em São Miguel: 88 no concelho de Ponta Delgada; 12 no concelho do Nordeste; sete no concelho da Lagoa; quatro na Ribeira Grande; dois em Vila Franca do Campo e um no concelho da Povoação.

Há ainda a registar um caso na Terceira, na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo, sendo que o número de vigilâncias ativas é de 821.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.195 casos, tendo recuperado da doença 3.942 pessoas.

Faleceram 30, saíram do arquipélago 67 e 41 apresentaram prova de cura anterior, tendo sido extintas 199 cadeias de transmissão local.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de março, 43.812 pessoas com mais de 15 anos foram vacinadas no arquipélago, 28.376 com a primeira dose (14,01% da população) e 15.436 com a segunda (7,62%).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

Os residentes e visitantes da ilha de São Miguel estão proibidos de atravessar concelhos entre hoje e domingo, tendo também recolher obrigatório a partir das 15:00 nestes três dias de Páscoa, no âmbito da contenção da pandemia de covid-19.

A proibição de circulação entre os seis concelhos da ilha açoriana (Ponta Delgada, Ribeira Grande, Lagoa, Povoação, Vila Franca do Campo e Nordeste) está em vigor desde as 00:00 locais (01:00 em Lisboa) e até às 23:59 de domingo, prevendo exceções para situações justificadas, como deslocações em trabalho, questões de saúde ou acesso ao aeroporto.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) decretou ainda o recolher obrigatório entre as 15:00 de cada um destes três dias e as 05:00 do dia seguinte.

O comércio da ilha tem de encerrar no máximo às 15:00 neste período, podendo a restauração funcionar com os serviços 'take-away' e entrega ao domicílio até às 22:00. Enquanto as portas estiverem abertas, os restaurantes e espaços similares podem ter um máximo de quatro pessoas em cada mesa, exceto se se tratar do mesmo agregado familiar.

Nas restantes ilhas, neste fim de semana alargado de Páscoa, os estabelecimentos de restauração e bebidas encerram às 22:00, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas nos restantes estabelecimentos a partir das 20:00.