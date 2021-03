Chuva no Aeroporto da Madeira também encheu até ao ‘vermelho’

Depois do Pico do Areeiro (49,6 mm/1h e 82,1 mm/6h), da Quinta Grande (41,1 mm/1h), da Ponta de São Jorge (78,2 mm/6h) e de Santana (69,5 mm/6h) terem atingido, até ao início da tarde, níveis de ‘aviso vermelho’ para a precipitação, na última hora foi a vez de Santa Cruz/Aeroporto chegar também ao ‘vermelho’ na quantidade de chuva acumulada nas últimas 6 horas (62,5 mm).

A pouco mais de litro e meio por metro quadrado de também atingir nível de risco extremo (até às 16:00) ficou o Caniçal/Ponta de São Lourenço (58,4 mm/6h).

Além do 'duplo vermelho' registado pela manhã, até meio da tarde (16:00) o Pico do Areeiro, com um total de 125,3 litros por metro quadrado, é este sábado a localidade da rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira com maior valor acumulado de precipitação.