Precipitação atingiu nível laranja na Bica da Cana

A chuva que caiu hoje na Madeira atingiu valores de nível laranja, com valores de 21,2 mm numa hora, 36,3 mm em 6 horas na Bica da Cana.

Em São Vicente choveu 16,7 mm numa hora e no Lugar de Baixo 16,4 mm.

Seguiu-se depois o Chão do Areeiro (16,2mm/1h) e o Monte com 11,5mm/1h. Todos estes com registo ‘amarelo’.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está sob aviso laranja até às 12 horas desta quarta-feira.