Praias Formosa e de Machico fiscalizadas pela ARAE e Polícia Marítima

As praias Formosa e de Machico foram alvo de fiscalização por parte da ARAE – Autoridade Regional das Actividades Económica – em colaboração coma Polícia Marítima na manhã de hoje. A actividade das duas polícias teve como obejctivo verificar o cumprimento das regras em vigor, relacionadas com a prevenção da propagação da Covid-19.

Ao DIÁRIO, Luís Miguel Rosa explicou que a acção incidiu nos estabelecimentos comerciais, que fazem apoio às praias. De uma forma geral, as condições estavam a ser cumpridas, o que permitiu não haver autuações/multas.

Isso não invalida a detecção de pequenos problemas, alguns resultantes das condições dos espaços, como acontece na Praia Formosa, onde a colocação das esplanadas acaba por estreitar as passagens.

Quando são detectados esses problemas, as entidades fiscalizadoras encetam diálogo com os agentes económicos, no sentido de os ultrapassar.

No entanto, nota o inspector Luís Miguel Rosa, já existe, por parte dos agentes económicos, alguma rotina no cumprimento das regras em vigor, que, na sua maioria, não são novas e já estão assimiladas. Algo que nem sempre acontece com os clientes.

Em Machico, os espaços são mais amplos e, nesse aspecto, não há tantos problemas, incluindo na Marina local, zona que também foi fiscalizada.

Amanhã, actuação semelhante vai ser desenvolvida em várias praias do concelho da Calheta, o que esteve para acontecer no último fim-de-semana, mas ficou sem efeito devidos às condições meteorológicas.