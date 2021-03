Estradas de acesso aos picos mais altos continuam encerradas

Quando já só sobram vestígios da neve que caiu de surpresa no sábado de manhã nos picos mais altos da Madeira, as estradas de acesso aos pontos mais altos continuam encerradas à circulação automóvel.

No caso da ER 202 entre o Poiso e o Pico do Areeiro, que havia sido totalmente encerrada no sábado – a partir do Poiso – foi entretanto reaberto o troço até as imediações do Poço da Neve, sendo que a partir do entroncamento com a estrada florestal entre o Areeiro e a Eira do Serrado, na última hora permanecia encerrada. O mesmo em relação à estrada florestal em causa (Eira do Serrado/ Chão do Areeiro), o mesmo acontece em zona alta de Santana na estrada florestal entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, que esta manhã mantém-se igualmente interdita à circulação.