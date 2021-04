Uber suspende actividade na Madeira a partir de 6 de Maio

"Na sequência da entrada em vigor do decreto regional que adapta à Região Autónoma da Madeira o regime jurídico do TVDE, iremos suspender a nossa atividade na Região a partir do final do prazo de transição, actualmente anunciado para dia 6 de Maio". É esta a mensagem que os condutores que operam com a plataforma Uber estão a receber e que anuncia o encerramento do serviço na Região.

A nova legislação regional, refere a Uber, limita o número de veículos e empresas disponíveis para prestar serviços na Região, "criando situações de falta de oferta em muitos locais e horários. Esta limitação terá, assim, um impacto profundo na qualidade e fiabilidade do serviço, tornando inviável o normal funcionamento da aplicação Uber na Madeira".

A Uber considera que a nova regulamentação regional "não permite oferecer um serviço fiável e eficiente a utilizadores e motoristas".

A plataforma espera Espera no futuro poder "voltar a contribuir para uma melhor mobilidade de quem visita ou vive na Madeira e quem quer ou precisa de acesso a oportunidades de trabalho na Região".

O serviço Uber Eats continuará a operar normalmente.