Índice de transmissibilidade e incidência aumenta em relação a quarta-feira

O índice de transmissibilidade do novo coronavírus em Portugal subiu hoje para 0,97, com a incidência a aumentar também para 65,6 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, segundo dados oficiais.

Nos últimos dois boletins conjuntos da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal tinha-se mantido em 0,94.

Quanto à incidência, o valor nacional médio de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está hoje em 65,6, depois de ter descido de 70 para 65,3 no último boletim.

Olhando só para o Continente, a incidência é de 62,9 casos, subindo também em relação a quarta-feira, quando esse valor era 62,4.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove mortes e 548 casos confirmados de contágio pelo SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, há 513 pessoas internadas com covid-19, menos 25 do que na quinta-feira, mas mais duas em unidades de cuidados intensivos, onde hoje estão 131 doentes.

O número de casos ativos diminuiu 204, para 26.339 e, de quinta-feira para hoje, mais 743 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 779.655, desde o início da pandemia.