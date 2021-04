Madeira com 17 novos casos de covid-19 e 32 recuperados

Esta Sexta-feira Santa a Direcção Regional da Saúde (DRS) deu conta de 17 novos casos de covid-19. O boletim divulgado há instantes refere, também, que há mais 32 pessoas recuperadas desta nova doença. Todos os casos hoje identificados são de transmissão local.

No total, são agora 380 os casos activos, dos quais apenas 18 são importados, sendo os restantes de transmissão local.

Estão 18 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 16 em Unidades Polivalentes e duas na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. Numa unidade hoteleira dedicada estão, agora, 21 pessoas.

Nas contas desta final de semana estão 71 situações em apreciação pelas autoridades de saúde, que, segundo a DRS, estão "relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM". Investigações epidemiológicas estão em curso.

724 pessoas em vigilância activa

Os dados revelados pela DRS dão conta de que estão em vigilância activa 724 pessoas, na sequência dos casos positivos até agora identificados. As autoridades de saúde competentes estão a dar o devido acompanhamento, da mesma forma que estão a acompanhar 10.089 viajantes, estes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Com alguma procura continuam as 'linhas covid' disponibilizadas pelo Governo Regional, através de diferentes organismos. A Linha SRS24 (800 24 24 20) conta agora um total de 44.523 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.265 atendimentos.