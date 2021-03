Cinco concelhos da Madeira com maior incidência de crimes em 2020

Cinco concelhos da Madeira surgem com a maior incidência de participações por prática criminosa no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). O município do Funchal foi aquele que registou o maior número de crimes em 2020 (2.889), seguindo-se Câmara de Lobos (950), Santa Cruz (689), Machico (434) e Ribeira Brava (357).

Nesta lista ordenada consoante o número de participações registadas por municípios surgem Calheta (165), Porto Santo (159), Ponta do Sol (115), São Vicente (88) e Santana (83), cabendo ao Porto Moniz a atribuição de concelho mais 'seguro' tendo em conta o número de crimes praticados no ano passado (61).