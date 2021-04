Furtaram materiais em garagens no Monte

Alguns materiais, nomeadamente ferramentas, alumínios e rebarbadoras foram recentemente furtados de garagens no Monte, no Funchal.

Os moradores temem episódios semelhantes e pedem à PSP para estar atenta a estas situações que têm ocorrido essencialmente durante o recolher obrigatório.

Tal como o DIÁRIO tem noticiado, diversas garagens têm sido invadidas por intrusos nos últimos tempos. Na Rua Encosta do Pico de São João, no Funchal, por exemplo, vários carros foram encontrados com fechaduras forçadas, plásticos danificados e de algumas viaturas foram subtraídos objectos de valor como dinheiro e óculos de sol.