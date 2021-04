Bloco de Esquerda realiza convenção regional antecipada a 6 de Junho

A Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda Madeira anunciou hoje, que irá realizar uma convenção regional, marcada para o próximo dia 6 de Junho.

Em nota remetida, esta sexta-feira (2 de Abril) à imprensa, a Comissão Regional do BE-Madeira refere que "deixaram de estar reunidas as condições necessárias para continuar em funções", justificando assim a convocatória.

O comunicado esclarece que "a Comissão Coordenadora foi ultrapassada na decisão relativa à coligação com o PS no Funchal, era entendimento da esmagadora maioria dos seus elementos que não estavam preenchidas as condições suficientes para haver coligação, mas a Assembleia de Aderentes do Funchal decidiu em sentido contrário".

Além disso, acrescenta que "no processo que conduziu a esta decisão, a Coordenadora Regional foi duramente criticada pela forma como tem dirigido o partido".

A convocação da convenção visa, assim, "permitir aos militantes que aprovaram a coligação que assumam a responsabilidade de guiar o partido pelo caminho que escolheram, mostrando-se consequentes com as suas opções e com as críticas feitas".

A mesma nota acrescenta que o prazo para a apresentação de listas e moções estratégicas à convenção decorre até o dia 6 de Maio.