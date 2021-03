Vídeo ilustra retirada de carros da garagem do Centromar

Está a decorrer o reboque dos carros que se encontravam estacionados no edifício Centromar, no Funchal. As imagens captadas pelo repórter Rui Silva, da ASPRESS, mostram esse processo.

Tal como o DIÁRIO havia avançado, os Bombeiros Sapadores do Funchal também estiveram no local.

As imagens dão conta do reboque dos carros, com recurso a jipes. As viaturas estão depois a ser rebocadas para outro local.